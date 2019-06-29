"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании

В компании заявили о двух альтернативных маршрутах.

"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Фото: ritmeurasia.org

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании.

“Компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения", - заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки, пишет Немецкая волна.

Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что даже если не удастся получить разрешение от Дании, строительство "Северного потока-2" будет завершено, как и планировалось к концу 2019 года.

Напомним, на этой неделе в Конгрессе США одобрили санкции против "Северного потока-2". Законопроект имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Противниками строительства выступают страны-транзитеры роSSийского газа - Украина и Польша, а также ряд стран Евросоюза.




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