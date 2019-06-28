Глава "Нафтогаза" получил 286,5 млн гривен в 2018 году

Из них более 260 млн - премия за Стокгольмский арбитраж.

Глава "Нафтогаза" получил 286,5 млн гривен в 2018 году
Фото: 24tv

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий, включая 261 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом говорится в годовом отчете компании.

В 2017 году его вознаграждение составило 47,1 млн гривен.

Первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома получил 27,5 млн гривен, финансовый директор Сергей Коновец - 22,7 млн гривен, член правления Юрий Колбушкин - 17,3 млн гривен.

Вознаграждение главы правления "Укргаздобыча" Олега Прохоронко составило 20,6 млн гривен, гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко - 14,7 млн гривен.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2018 году составила 717 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных поточных премий (в 2017 году - 214 млн гривен).

Вознаграждение директоров в отчете не указано.

Напомним, нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта 2019. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц.

Премьер-министр Владимир Гройсман в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат, и впоследствии анонсировал открытый конкурс на эту должность.

Однако 11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.


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