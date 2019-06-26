"Нафтогаз" в августе может приостановить импорт газа для его закачки в ПХГ, - Коболев

"Решение финансовой проблемы напрямую связано с решением Кабинета министров".

Андрей Коболев
Фото: Макс Левин

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в августе.

Об этом сообщил глава правления НАКа Андрей Коболев, передают "Українські Новини".

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он.

Также Коболев добавил, что решение финансовой проблемы НАКа напрямую связано с решением Кабинета министров, так как международные банки выдают кредиты под государственные гарантии.

Кроме того, он подчеркнул, что этот вопрос должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено в июле, иначе "Нафтогаз" не успеет довести запасы газа в ПХГ до 20 млрд кубометров газа к началу отопительного сезона 2019/20 года.

Напомним, в апреле Коболев заявил, что планы "Нафтогаза" накопить 20 млрд кубометров газа в ПХГ к отопительному сезону вполне реальны технологически, но на это не хватает финансов.

В мае представители украинского МИДа и "Нафтогаза" провели переговоры с представителями Конгресса и Минэнергетики США и договорились, что Штаты помогут Украине закачать газ в ПХГ на зиму.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить "Нафтогазу" 60 млн евро для закупки природного газа на отопительный сезон 2019/2020 года.


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