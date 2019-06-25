Нацбанк в этом году введет в обращение монету 5 гривен и 10 гривен - в 2020 году

Также приостановлена печать банкнот номиналом 1 и 2 гривны.

Нацбанк в этом году введет в обращение монету 5 гривен и 10 гривен - в 2020 году
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Нацбанка Яков Смолий, передают "Українські Новини".

"Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году - 10 гривен", - сказал он.

Смолий также сообщил, что по банкнотам 1 и 2 гривны печать приостановлена.

"По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов", - пояснил глава НБУ.

Напомним, НБУ выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны в апреле прошлого года. Ранее Нацбанк презентовал новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты.

В марте прошлого года НБУ утвердил правила округления после отказа от мелких монет.


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