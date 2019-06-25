НБУ решил ввести в оборот банкноту 1000 гривен с Вернадским и вывести мелкие копейки

Реформа назначена на осень 2019 года.

Фото: facebook/Національний банк України

Национальный банк Украины решил ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен и вывести из оборота 1, 2 и 5 копейки.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Также из оборота постепенно будут выводить 25 копеек, но этой монетой еще можно будет расплатиться.

С 25 октября 2019 года в оборот будет введена банкнота 1000 гривен. На ней будет изображен Владимир Вернадский.

"Его выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

Фото: bank.gov.ua

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов. Размер новой банкноты - 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

В результате реформы номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. "Останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным. Именно ряд из 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании в Чехию, Дании, Швейцарии и Австралии", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала.

"Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд грн", - сказал Смолий.

"Необходимость введения в обращение банкноты нового высокого номинала назрела достаточно давно. После появления в обращении банкноты номиналом 1000 гривен среднемесячная заработная плата будет размениваться девятью банкнотами высокого номинала, и это будет гораздо удобнее, чем сейчас", - считает он.

Фото: bank.gov.ua

Что касается мелких копеек, то стоимость их изготовления значительно превышает их номинальную стоимость, а использование сильно ограничено. В течение трех лет после выведения из оборота копейки можно будет сдать в банки: до 30 сентября 2020 года - во все без исключения отделениях, до 30 сентября 2022 года - в отделениях НБУ, Ощадбанка, Приватбанка и Райффайзенбанка Аваль.

Монеты номиналом 25 копеек тоже будут выводиться из оборота, но постепенно - попав в банки, они не будут возвращаться в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Также в ближайших планах Национального банка - завершить обновление номинального ряда усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.

Напомним, что в 2018 году в Украине вступили в силу правила округления наличных расчетов в связи с отказом от мелких монет. Продавец должен проводить округление суммы чека до цифры, которая заканчивается на "0". Цифры 1-4 округляются в меньшую сторону, 5-9 - в большую. В чеках должны указываться две суммы: до округления и после.


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