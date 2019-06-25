Экс-директора госпредприятия "Кировоградгаз" задержали по подозрению в растрате 8,6 млн гривен

Перед увольнением чиновник умышленно заключил договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату госсредств.

Экс-директора госпредприятия "Кировоградгаз" задержали по подозрению в растрате 8,6 млн гривен
Архивное фото
Фото: Цензор

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с Управлением спецрасследований Генеральной прокуратурыи Национальным антикоррупционным бюро разоблачили бывшего чиновника, причастного к растрате 8,6 млн гривен средств государственного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

"Установлено, что в 2017 году директор ГП «Центргаз» ОАО «Кировоградгаз», перед своим увольнением с занимаемой должности, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия. Так, госслужащий обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, стало основанием для взыскания с государственного предприятия 8,6 млн гривен предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий", - говорится в сообщении.

24 июня подозреваемый был задержан по месту жительства, ткаже были проведены санкционированные обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли документы, компьютерную технику, флэш-накопители, телефоны и другие материалы.

Сейчас бывшему госслужащему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности возможных соучастников.

Напомним, ранее Киевский бронетанковый завод купил запчасти собственного производства на 9,14 млн гривен.


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