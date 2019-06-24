Киевский бронетанковый завод купил запчасти собственного производства на 9,14 млн гривен
Госбюро расследований установило схему присвоения денег.
ГП "Киевский бронетанковый завод" купило собственные запчасти за 9,14 млн грн. Об этом говорится в материалах суда в рамках уголовного производста по материалам журналистского расследования программы "Наши деньги".
Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП в присвоении средств через соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам.
Следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТЗ" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Для этого в начале июля 2018 г. завод заключил договор подряда с "Торговым домом "Партсет". Для его выполнения под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.
Через четыре недели "КБТЗ" подписал с "Торговый дом" Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей восстановленные комплектующие: 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.
Следствие утверждает, что комплектующие не только уже были в использовании, они и не соответствовали техническим требованиям, а также были поставлены по завышенным ценам.
Для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Кауса", ООО "Дебат", ООО" Скрол буд".
В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД "Партсет" в АО "Райффайзент Банк Аваль" в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.
Из другого постановления Печерского райсуда Киева известно, что 6 июня ГБР провело обыски "КБТЗ", где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД "Партсет ". Сейчас это оборудование арестовано.
"ТД" Партсет" было зарегистрировано в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием. Тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.
Напомним, в ноябре 2016 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, что "КБТЗ" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57 млн грн. Но после октября 2017 г. судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
24.06.2019 15:02
24.06.2019 15:03