В Одесской области СБУ обнаружила контрафактных сигарет на 50 млн гривен

Злоумышленники транспортировали "товар" в страны ЕС.

В Одесской области СБУ обнаружила контрафактных сигарет на 50 млн гривен
Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области СБУ перекрыла крупный канал контрабанды сигарет в страны Евросоюза. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту хранения «товара» в Одесской области правоохранители изъяли около семи тысяч ящиков сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

На территории также обнаружено оборудование по незаконному производству подакцизной продукции.

Правоохранители установили, что группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей.

Злоумышленники планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через западные границы Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в "ЛНР" заявили о задержании контрабандных сигарет из "ДНР" на 40 млн рублей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах
"Нафтогаз" погасил гарантированный Всемирным банком кредит на $500 млн"Нафтогаз" погасил гарантированный Всемирным банком кредит на $500 млн
Максим Гербут обвинил инвестора Андрея Колодюка в вымогательстве доли стартапа. Что говорит КолодюкМаксим Гербут обвинил инвестора Андрея Колодюка в вымогательстве доли стартапа. Что говорит Колодюк
Супруга Медведчука увеличила долю в нефтяном бизнесе в РоSSии, - "Схемы"Супруга Медведчука увеличила долю в нефтяном бизнесе в РоSSии, - "Схемы"
НБУ: ценовое дно на рынке жилья пройденоНБУ: ценовое дно на рынке жилья пройдено
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре сотрудник "Укрзализныци" задержан приполучении 40 тыс. гривен взяткиВ Днепре сотрудник "Укрзализныци" задержан приполучении 40 тыс. гривен взятки
На границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривенНа границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен
"Укртранснафта" за сутки обнаружила три врезки в нефтепроводы"Укртранснафта" за сутки обнаружила три врезки в нефтепроводы
Приватбанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд гривенПриватбанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд гривен
Стадион "Черноморец" выставлен на "голландский аукцион" за 3,7 млрд гривенСтадион "Черноморец" выставлен на "голландский аукцион" за 3,7 млрд гривен
Две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплатеДве шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате
В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривенВ Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен
Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривенКоломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривен
В Запорожье Киберполиция разоблачила пять человек, которые украли 9 млн гривенВ Запорожье Киберполиция разоблачила пять человек, которые украли 9 млн гривен
В Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спиртаВ Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта
Последние новости
Подгружаем последние новости