НБУ: ценовое дно на рынке жилья пройдено
Регулятор считает, что рост цен не будет существенным и стремительным.
Национальный банк Украины заявил, что рынок жилой недвижимости в Украине сейчас близок к равновесию: спрос на жилье начал постепенно расти, а новое предложение временно снизилось.
Об этом говорится в июньском Отчете о финансовой стабильности.
В 2014-2015 годах в Украине наблюдался избыточный спрос со стороны временно перемещенных лиц, в 2016-2017 году - ажиотажное предложение, обусловленное изменением регуляторной среды. Однако теперь рынок начал возвращаться в норму.
В 2018 году объем введенного в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 25,3% (в Киеве - на 28,6%), хотя НБУ уверен, что это временное явление.
"Снижение темпов ввода в эксплуатацию нового жилья временное и угрозы его превращения в длительный спадпока нет. Растет средняя этажность зданий в выданных разрешениях. Эта тенденция заметно ускориласьв 2017-2018 годах. Поэтому, вероятно, продолжительность цикла строительства будет увеличиваться. Это отчасти объясняет прошлогодний спад показателя ввода в эксплуатацию и может вызывать высокое предложение нового жилья в ближайшие годы", - говорится в отчете.
Количество договоров купли-продажи жилья в 2018 году выросло на 8,3%, а в первом квартале 2019 года - на 5%.
"Рост спроса остановил многолетнюю тенденцию снижения цен на жилье в долларовом эквиваленте", - сообщили в НБУ.
С учетом роста цен на строительно-монтажные работы стоимость жилья, скорее всего, будет увеличиваться в гривне, а если макроэкономическая стабильность сохранится - то и в долларовом измерении.
"Но, принимая во внимание относительную сбалансированность рынка на сегодня, рост цен не будет существенным и стремительным", - считают в НБУ.
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Финансы
18.06.2019 16:10