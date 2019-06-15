Регистрация ТМ подорожает в 4 раза — что изменило постановление Кабмина

14 июня Кабинет министров Украины опубликовал постановление, в котором изменил размер сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о патентах, торговых марках, авторских правах, пишут AIN.UA

Что случилось

Услуги подорожали — так, регистрация торговой марки (знака) теперь стоит 4000 грн вместо 1000 грн. Еще по 4000 грн придется отдать за каждый дополнительный класс. А за использование слова «Украина» в ТМ придется заплатить 24 000 грн. Правда, если подавать заявление в электронном виде, предусмотрена 20% скидка.

Также подорожало владение патентами. Если раньше сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 грн и упирался в 3800 после пятнадцатого года, то теперь сумма начинается от 600 и доходит до 30400 грн на двадцать пятом году владения патентом. Но как и ранее, изобретатели могут платить лишь малую долю — 10% для авторов изобретения или 20% для создателей полезной модели или промышленного образца.

Ознакомиться с полным текстом изменений можно по ссылке.

Новый ставки вступают в силу через месяц после публикации постановления, то есть 14 июля. До тех пор податься на регистрацию можно по прежним тарифам. Они указаны в постановлении за 2004 год.

Что это значит для бизнеса — комментарий юриста

По запросу редакции AIN.UA изменения прокомментировал Максим Попов, ассоциированный партнер Mentors Law Firm.

Чем обосновано повышение сборов

Обсуждение повышения цен велось уже больше года, и государство обосновывало это тем, что это повлияет на улучшение качества услуг. Сейчас стандартный срок рассмотрения заявки на регистрацию может доходить до 24 месяцев, и, конечно, это связано с их количеством. Например, только за май было подано 3468 заявок на регистрацию знаков для товаров и услуг (ТМ).

После повышения все ждут, что сроки станут меньше, ведь и заявок будет меньше, и государство должно будет повысить качество и скорость их рассмотрения. Также повышение поможет немного снизить патентный троллинг и сквоттеров, которые занимают ТМ, чтобы потом заработать на продаже.

Однако большинство моих коллег негативно относятся к такому изменении сборов. Малый бизнес, который и до повышения не спешил тратиться на защиту интеллектуальной собственности, станет уделять этому еще меньше внимания.

Украина и мир — сравнение сборов

Цены на регистрацию ТМ в Украине были одни из самых низких, и такими же останутся даже после повышения.

Национальная регистрация в других странах еще дороже: в США электронная подача стоит $225, а бумажная — $475. В некоторых странах СНГ это обойдется в $275.

Есть ли смыл торопиться с регистрацией

Да, еще в течение 30 дней можно успеть подать на регистрацию «по старой цене». Мы ждем рост, но вряд ли можно назвать его бумом.

Крупные клиенты, которые защищают товары сразу серией знаков могут немного поторопиться, и подать сейчас, а не через пару месяцев. При подаче 10 регистраций в нескольких классов — экономия будет довольно ощутимой.

У нас уже есть несколько заявок от представителей малого бизнеса, но это скорее единичные случаи тех, кто оттягивал на потом. Большинство тех, кто кто не понимал, зачем ему регистрировать знак для товаров и услуг при сборе в 1000 грн, вряд ли пойдет регистрировать из-за будущего повышения.