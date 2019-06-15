"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме

При оформлении специальной заявки, заказчик получит информацию по цене от 4 логистических компаний и сможет выбрать самый выгодный вариант доставки.

"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
Фото: Укрпошта

С 13 июня акционерное общество "Укрпочта" в тестовом режиме открыло доставку товаров для заказчиков торгов на площадках системы электронных закупок ProZorro. Об этом сообщет пресс-центр "Укрпочты".

Участники торгов могут выбирать доставку товаров через "Укрпочту" или другие почтово-логистические компании.

"Сначала выбрать доставку можно на zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua, а позже и на других платформах системы электронных закупок Prozorro", - сказано в сообщении.

Для оформления доставки заказчик торгов должен прислать заявку и в течение суток получить от 4 логистических компаний информацию о цене.

После этого он сможет выбрать самое выгодное для себя предложение.

"Укрпочта одной из первых начала работать с Prozorro в качестве заказчика. Мы не имели проблем с отправкой, потому что являемся логистической компанией. А у других заказчиков давно был запрос на выбор способа доставки сразу в системе торгов. Сейчас у них будет возможность сразу оценить стоимость у разных операторов и выбрать самые выгодные условия доставки", - сказала директор департамента развития бизнеса с корпоративными клиентами "Укрпочты" Анна Колесова.

Она также отметила, что эта опция способна упростить доставку товаров заказчиков на Prozorro и расширить возможности для развития бизнеса в самых отдаленных уголках Украины, поскольку "Укрпочта" имеет свыше 11 тыс. отделений.

Напомним, с 25 апреля в тестовом режиме на Prozorro заработал государственный интернет-магазин. Теперь государственные заказчики смогут отдельные лекарства и медицинские препараты покупать как в обычном интернет-магазине.

Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon, однако электронные каталоги будут распространяться только на закупки до 200 тыс. гривен.


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