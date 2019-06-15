"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
При оформлении специальной заявки, заказчик получит информацию по цене от 4 логистических компаний и сможет выбрать самый выгодный вариант доставки.
С 13 июня акционерное общество "Укрпочта" в тестовом режиме открыло доставку товаров для заказчиков торгов на площадках системы электронных закупок ProZorro. Об этом сообщет пресс-центр "Укрпочты".
Участники торгов могут выбирать доставку товаров через "Укрпочту" или другие почтово-логистические компании.
"Сначала выбрать доставку можно на zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua, а позже и на других платформах системы электронных закупок Prozorro", - сказано в сообщении.
Для оформления доставки заказчик торгов должен прислать заявку и в течение суток получить от 4 логистических компаний информацию о цене.
После этого он сможет выбрать самое выгодное для себя предложение.
"Укрпочта одной из первых начала работать с Prozorro в качестве заказчика. Мы не имели проблем с отправкой, потому что являемся логистической компанией. А у других заказчиков давно был запрос на выбор способа доставки сразу в системе торгов. Сейчас у них будет возможность сразу оценить стоимость у разных операторов и выбрать самые выгодные условия доставки", - сказала директор департамента развития бизнеса с корпоративными клиентами "Укрпочты" Анна Колесова.
Она также отметила, что эта опция способна упростить доставку товаров заказчиков на Prozorro и расширить возможности для развития бизнеса в самых отдаленных уголках Украины, поскольку "Укрпочта" имеет свыше 11 тыс. отделений.
Напомним, с 25 апреля в тестовом режиме на Prozorro заработал государственный интернет-магазин. Теперь государственные заказчики смогут отдельные лекарства и медицинские препараты покупать как в обычном интернет-магазине.
Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon, однако электронные каталоги будут распространяться только на закупки до 200 тыс. гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
15.06.2019 00:26
15.06.2019 00:27