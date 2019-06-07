Киев возьмет у ЕБРР €180 млн на закупку трамваев, вагонов метро и ремонт моста Метро

Киев намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 180 млн евро на обновление транспортной инфраструктуры.

Об этом говорится в фейсбуке замглавы Киевгорадминистрации Дмитрия Давтяна со ссылкой на договор о подготовке финансирования, подписанный мэрией с ЕБРР .

Деньги пойдут на:

50 млн евро - закупку вагонов метро

60 млн евро - закупку трамваев

10 млн евро - реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь"

60 млн евро - капремонт моста "Метро".

Судя по фотографиям, обнародованным Давтяном, договор подписали глава КГГА Виталий Кличко и глава украинского офиса ЕБРР Маттео Патроне.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro