Киев возьмет у ЕБРР €180 млн на закупку трамваев, вагонов метро и ремонт моста Метро
Договор предусматривает также ремонт трамвайной линии на Контрактовой площади.
Киев намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 180 млн евро на обновление транспортной инфраструктуры.
Об этом говорится в фейсбуке замглавы Киевгорадминистрации Дмитрия Давтяна со ссылкой на договор о подготовке финансирования, подписанный мэрией с ЕБРР.
Деньги пойдут на:
- 50 млн евро - закупку вагонов метро
- 60 млн евро - закупку трамваев
- 10 млн евро - реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь"
- 60 млн евро - капремонт моста "Метро".
Судя по фотографиям, обнародованным Давтяном, договор подписали глава КГГА Виталий Кличко и глава украинского офиса ЕБРР Маттео Патроне.
Напомним, что в марте 2019 года Киевгорадминистрация подписала с ЕБРР меморандум о взаимопонимании в разработке проектов из сферы транспортной инфраструктуры на сумму 320 млн евро.Тогда сообщалось, что на данный момент в рамках сотрудничества с ЕБРР в столице уже реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта: на 60 млн евро для "Киевпастранса" (по закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов), а также на 40 млн евро для "Киевского метрополитена" (по закупке 50 вагонов метро).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.06.2019 21:27