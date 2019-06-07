"Нафтогаз" отверг скидку "Газпрома" как невыгодную для Украины
Никакой "дешевый газ" Бойко и Медведчук из РоSSии не привезут.
"Нафтогаз Украины" отверг предложение "Газпрома" со скидкой на газ как невыгодное для Украины.
Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера, сделанное 7 июня на встрече с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
"Эти все хороводы с Бойко и Медведчуком - это попытка найти себе власть имущих в Украине, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности сделали бы то, что хочет РоSSия, вопреки интересам Украины. Для электората Бойко и Медведчука могу прямо сказать: нам это тоже предлагали, мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации Нафтогаза на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром. Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет, никакой «дешевый газ» из РоSSии они не привезут", - написал Витренко в фейсбуке.
По его словам, на самом деле никакой скидки от "Газпрома" не существует.
"Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано", - отметил Витренко.
Он добавил, что "Нафтогаз" еще год пробовал возобновить закупку роSSийского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, но "Газпром" решил не выполнять свои контрактные обязательства.
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в свою очередь сообщил, что арбитраж обязал россиян продавать газ в первом квартале по $300, а во втором - за $221. "Но делать это они почему-то отказываются. Вместо этого мы покупаем газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по $259, во 2 квартале - по $212, июльская цена - $178", - написал Коболев в фейсбуке.
Он добавил, что условием для "снижки" со стороны Украины должен будет стать прощение долга "Газпрому", отказ от арбитражей и от применения европейских правил в газовой сфере.
"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - написал Коболев.
Напомним, что сейчас Украина импортирует газ только на западной границе.
В конце 2019 года заканчивается срок 10-летних контрактов "Нафтогаза" и "Газпрома", в связи с чем Украина опасается новой "газовой войны".
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07.06.2019 21:26