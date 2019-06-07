Коломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банка

Это только те деньги, которые подтверждены аудиторским заключением.

Коломойский должен ПриватБанку 212 миллиардов, - замглавы банка
Фото: Сергей Нужненко

Компании и лица подконтрольные Игорю Коломойскому, должны ПриватБанку минимум 212 млрд грн. Об этом сообщила заместительница главы банка Галина Пахачук в интервью ресурсу "Новое время".

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд гривен. 212 млрд из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", — сказала она.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале Коломойский и Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.

Кроме этого, в недавнем иске ПриватБанка, поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвинил олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.


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