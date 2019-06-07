НБУ сообщил о рисках ухудшения прогноза инфляции

Учетная ставка осталась на уровне 17,5%.

?НБУ сообщил о рисках ухудшения прогноза инфляции
Фото: Flickr НБУ

Национальный банк не стал снижать учетную ставку в июне и оставил ее на уровне 17,5% из-за рисков ухудшения прогноза инфляции.

"Это необходимо для страховки от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели 5% в следующем году", - говорится в сообщении НБУ.

Сейчас годовая инфляция составляет 8,8%.

Правление Нацбанка предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий.

Возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиление волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом июльском прогнозе НБУ.

"Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться. Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке", - считают в НБУ.

Фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно снижается. Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года. Медленно улучшаются инфляционные ожидания.

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 18 июля 2019 года в соответствии с утвержденным графиком.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин введет предельные цены на электроэнергиюКабмин введет предельные цены на электроэнергию
Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на ДонбассеНемецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе
В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривенВ Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в КиевеБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимостиХарьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"
Полиция сообщила о подозрении экс-главе одного из обанкротившихся банковПолиция сообщила о подозрении экс-главе одного из обанкротившихся банков
Счетная палата заявила о рисках невыполнения госбюджетаСчетная палата заявила о рисках невыполнения госбюджета
НБУ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 18% из-за инфляцииНБУ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 18% из-за инфляции
Гослекслужба сообщила об обнаружении "опасной партии" презервативовГослекслужба сообщила об обнаружении "опасной партии" презервативов
НАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутатаНАБУ сообщило о подозрении по делу охищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутата
Закон о сплите и снижение инфляции вошли в новую программу МВФЗакон о сплите и снижение инфляции вошли в новую программу МВФ
Reuters обнародовал прогнозы инфляции в УкраинеReuters обнародовал прогнозы инфляции в Украине
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции до 10,1%Нацбанк ухудшил прогноз инфляции до 10,1%
НАБУ сообщило о подозрении бывшему управляющему санацией Одесской ТЭЦНАБУ сообщило о подозрении бывшему управляющему санацией Одесской ТЭЦ
Последние новости
Подгружаем последние новости