Інфляція в Україні: НБУ не вгадало з прогнозами на липень

Вартість пального та ціни на фрукти та овочі трохи стримали загальне зростання цін у липні, інформує ZN.ua.

Інфляція в Україні: НБУ не вгадало з прогнозами на липень
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Темп зростання цін у липні пришвидшився до 22,2%. Хоча це менше за прогноз Нацбанку, що стало можливим через завдяки повільнішим зростанням вартості пального та цін на фрукти й окремі овочі. Про це повідомляє Національний банк.

Як пояснює регулятор, через війну порушилися ланцюги постачання, були зруйнувані виробничі потужності та інфраструктура. Крім того, стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження ланцюгів постачання.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 22,6% р/р. Дорожчали м'ясні та рибні продукти, масло, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Зросли ціни на соняшникову олію на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках.

Пришвидшилося зростання вартості непродовольчих товарів (до 11,7% р/р), зокрема автомобілів, товарів для дому, електроніки, фармацевтичних товарів і товарів особистого догляду. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося.

Зростання вартості послуг пришвидшилося до 14,9% р/р. Надалі вищими темпами зростала вартість послуг, пов’язаних із ремонтом житла, на тлі значного попиту громадян, які повернулися до своїх місць проживання, та дефіциту окремих витратних матеріалів та робочої сили.

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 37,5% р/р. Швидшими темпами дорожчали крупи через вичерпання запасів та скорочення постачань. Відновилося зростання вартості яєць, що пояснюється збільшенням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на енергію. Стрімко пришвидшилося подорожчання свинини через скорочення поголів’я свиней. Завдяки розширенню пропозиції, у тому числі з боку домогосподарств, зростання цін на насіннєві овочі та фрукти було повільнішим, ніж очікував НБУ.

Темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7 р/р. Основні причини – поступове насичення ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції.


Олена Середа, ZN.ua





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