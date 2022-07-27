Інфляція в Україні: Мінекономіки песимістичніше в прогнозах, ніж Нацбанк

Падіння ВВП 2022 року може досягти 30-35%.

Інфляція в Україні: Мінекономіки песимістичніше в прогнозах, ніж Нацбанк
© depositphotos/ cristovao

Мінекономіки спрогнозувало зростання індексу споживчих цін (інфляції) до кінця 2022 року до 31-32%, а 2023 року – 30%. Подорожчання товарів та послуг обговорювалося під час розпочатих колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної зарплати на наступний рік, йдеться у повідомленні Федерації профспілок України (ФПУ).

Мінекономіки очікує, що падіння ВВП у 2022 році може сягнути 30-35%. При цьому було зазначено, що цей прогноз може змінюватись в залежності від ситуації та прийнятих рішень.

Згідно з прогнозами НБУ, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі: за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, тоді як 2023 року вона знизиться до 20,7%. У наступні роки вона, як очікується, суттєво сповільниться, хоча все ще буде значно вищою за цілі НБУ в 5%.


Олена Середа, ZN.ua





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