Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто
"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления".
Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении в уплате налогов.
Об этом сообщил Lb.ua адвокат Шустера Ярослав Романчук.
"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.
Адвокат пояснил, что вчера, 5 июня, он получил соответствующее решение суда, хотя оно было вынесено еще в декабре 2017 года.
Как сообщалось, ГФС в 2016 году из-за письма которой Шустер был лишен права на работу в Украине, допустила, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом.
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07.06.2019 00:31