Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления".

Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто
Савик Шустер
Фото: Предоставлено Дмитрием Кириченко

Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении в уплате налогов.

Об этом сообщил Lb.ua адвокат Шустера Ярослав Романчук.

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что вчера, 5 июня, он получил соответствующее решение суда, хотя оно было вынесено еще в декабре 2017 года.

Как сообщалось, ГФС в 2016 году из-за письма которой Шустер был лишен права на работу в Украине, допустила, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин введет предельные цены на электроэнергиюКабмин введет предельные цены на электроэнергию
Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на ДонбассеНемецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе
В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривенВ Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в КиевеБывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимостиХарьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта БанкаГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Налоговая провела обыск в интернет-магазине Bigmag. Изъяли товара на сотни тысяч гривен
Стокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 годаСтокгольмский суд рассмотрит транзитное дело "Газпрома" и "Нафтогаза" весной 2021 года
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государствуВерховный суд направил на новое рассмотрение дело о возвращении ЗТМК государству
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske BankЕвросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Apple согласилась выплатить Франции налоговую задолженность за 10 летApple согласилась выплатить Франции налоговую задолженность за 10 лет
ГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налоговГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налогов
Интернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговойИнтернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговой
В ГФС рассказали, как получить налоговую скидкуВ ГФС рассказали, как получить налоговую скидку
Суд возбудил дело о банкротстве завода "Росава"Суд возбудил дело о банкротстве завода "Росава"
Последние новости
Подгружаем последние новости