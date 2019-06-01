Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе
ВВП на душу населения снизился в среднем на 15 процентов.
Специалисты Немецкого института экономических исследований оценили потери, которые нанесла экономике Украины война на Донбассе. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте института, пишет Немецкая волна.
По данным экспертов, проанализировавших ключевые экономические показатели страны за период с 1995 по 2017 год, вследствие войны в Донбассе ВВП на душу населения за период с 2013 по 2017 годы понизился в Украине в среднем на 15,1 процента, или около 1 439 долларов США.
Как отмечают авторы исследования, война на Донбассе привела к крупным потерям в области промышленности и занятости населения Украины. Среди факторов, оказывающим негативное влияние на развитие экономики, называются большое число людей, вынужденных сменить место жительства, а также военные и гражданские жертвы, общее число которых составляет на сегодня более 10 тысяч человек.
Наиболее сильное воздействие военный конфликт оказал на экономику Донецкой и Луганской областей, говорится в документе.
Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения за период с 2013 по 2016 год по сравнению с довоенным временем упал в этих областях на 43 и 52 процентных пункта соответственно (4 630 и 3 326 долларов США).
До событий 2014 года, пишут эксперты, на Донбасс приходилась четверть всего украинского экспорта и более 15 процентов всех капиталовложений. С августа 2014 года из-за снижения мощностей и разрушения железнодорожного сообщения уровень промышленного производства упал в Донецкой и Луганской областях на 60 и 85 процентов соответственно, отмечается в исследовании.
На сегодняшний момент экономический ущерб, нанесенный Украине войной в Донбассе, еще не может быть оценен в полном объеме, подчеркивают авторы. Свою работу они называют лишь началом соответствующего исследования.
Эксперты подчеркнули, что они сознательно отказались от анализа потерь, связанных с человеческим капиталом, социальных и психологических последствий конфликта, а также миграционной динамики, которая возникнет в долгосрочной перспективе.
В своей работе исследователи пользовались данными Всемирного банка.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.06.2019 18:06