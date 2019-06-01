Forbes возвращается в Украину. Мы узнали, кто станет издателем и сколько это стоит
Как стало известно AIN.UA от двух несвязанных источников, издание Forbes до конца 2019 года вернется в Украину. Его издателем, по данным AIN.UA, выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media. Она уже владеет другими франшизами Forbes: в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет пятым рынком для издательства, пишут
Вопрос о лицензии
Право на выпуск «Forbes Украина» основатель компании UMH Борис Ложкин получил в 2009 году, а в марте 2011-го вышел первый номер. Как описывало издание Forbes историю Ложкина, впервые план о покупке глянца появился еще в 2002-ом, но реальные переговоры начались только в 2008 году.
В 2013-ом Ложкин продал свою компанию UMH, в которую также входило издание Forbes, теперь уже беглому олигарху Сергею Курченко. В том же году 13 членов редакции оставили издание, ушел и главред — Владимир Федорин. Все они заявили о давлении и цензуре.
В 2014-ом центральный офис Forbes Inc. решил отозвать лицензию у местного Forbes, но столкнулся с сопротивлением локального менеджмента. Это стало причиной длительного противоборства и судов. В «Forbes Украина» настаивали, что лицензия продлена до 2018-го и отдавать ее не будут, поскольку цензуры в издании нет. У американцев было свое мнение и они всячески пытались запретить использование бренда в Украине.
В итоге, последний номер «Forbes Украина» вышел в 2017-ом году, после этого еще некоторое время работал сайт (в середине 2017-го перестал обновляться и он). Как известно AIN.UA, причиной остановки работы «Forbes Украина» стали финансовые проблемы у издателя — UMH. Большая часть команды перешла работать в новое деловое издание — Mind.ua.
Лицензия же у «Forbes Украина», в итоге, закончилась как и предполагалось ранее — летом 2018 года. За несколько месяцев до этого американцы начали искать новых издателей.
Найти издателя
Американские представители Forbes Inc. искали в Украине всех, кто был готов взяться за работу над новым «Forbes Украина». В первую очередь, речь шла о людях, которые могли финансово «потянуть» работу издания.
По данным AIN.UA, на стадии переговоров американцы были с одним из крупных издательских домов в Украине, который уже выпускает ряд глянцевых журналов. Почему не сложилось — неизвестно.
Также Forbes предлагали ряду украинских предпринимателей, которые не связаны с властью. Причиной отказа послужила финансовая сторона вопроса: для работы над изданием необходима большая команда, которая стоит дорого.
По минимальным подсчетам AIN.UA — это от $30 000 до $50 000 ежемесячно только на команду (порядка $400 000 – $500 000 в год). Выставленный ценник за лицензию, по данным AIN.UA, — еще $100 000. Желающих расстаться с такой суммой ради франшизы не нашлось — слишком дорого.
Иностранцы
Еще одним вариантом стал поиск издателя за границей. Им и выступила компания Barecz & Conrad Media, имеющая лицензии на издание Forbes в четырех странах. Имея опыт, компания планирует взяться за издание в Украине избежав прежних ошибок, сообщил AIN.UA источник, близкий к теме.
Представители Barecz & Conrad Media на запрос AIN.UA не ответили.
На данный момент у «Forbes Украина» уже есть главный редактор, на его поиск ушло несколько месяцев. Это известный медиаменеджер, его имя пока не называют. Сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до полугода.
В былые времена команда Forbes работала над ежедневным обновлением сайта, ежемесячным журналом «Forbes Украина», а также спецвыпусками Forbes Woman и Forbes Lifestyle. Какой формат будет сейчас — пока неизвестно.
Над материалом работали Илья Бошняков и Илья Кабачинский.
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01.06.2019 14:01