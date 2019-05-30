В Люксембурге в июне состоится суд между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Украинская компания пытается арестовать активы "Газпрома".

В Люксембурге в июне состоится суд между "Нафтогазом" и "Газпромом"
Фото: eu2015lu.eu

Суд Люксембурга в июне проведет предварительные слушания в рамках дела об аресте задолженности и активов "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза Украины".

Об этом говорится в свежей отчетности "Газпрома", обнародованной в четверг, 30 мая.

15 февраля 2019 года "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." (эмитент еврооблигаций "Газпрома") уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

15 апреля 2019 года "Газпром" обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процес.

Предварительные слушания по делу запланированы на июнь 2019 года.

Кроме того, в Апелляционном суде Люксембурга позже будет рассматриваться жалоба "Газпрома" на не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний пока не назначена.

"Газпром" сообщил также, что слушания в суде Нидерландов по иску "Нафтогаза Украины" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года. Иск был подан "Нафтогазом" 17 сентября 2018 года.

Напомним, в 2017-2018 годах в Стокгольме состоялось два арбитражных производства в рамках спора между "Нафтогазом" и "Газпромом". По их результатам "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов роSSийского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажемWSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем
РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"
Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследованиеПродажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)
Сергей Смусь, Uklon на iForum-2019: О факапах, конкуренции и поиске инвестицийСергей Смусь, Uklon на iForum-2019: О факапах, конкуренции и поиске инвестиций
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей в июне"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей в июне
Центробанк Венесуэлы решил отказаться от международных карт Visa, Mastercard и MaestroЦентробанк Венесуэлы решил отказаться от международных карт Visa, Mastercard и Maestro
"Нафтогаз" и "Газпром" будут судиться в Люксембурге"Нафтогаз" и "Газпром" будут судиться в Люксембурге
Международные резервы Украины в марте выросли на $412 млнМеждународные резервы Украины в марте выросли на $412 млн
МВФ пересмотрит программу stand-by в мае-июне, - МаркароваМВФ пересмотрит программу stand-by в мае-июне, - Маркарова
СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"
Международные резервы Украины сократились на $600 млнМеждународные резервы Украины сократились на $600 млн
Международные резервы Украины остались на пятилетнем максимумеМеждународные резервы Украины остались на пятилетнем максимуме
В Стокгольме началось рассмотрение нового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом"В Стокгольме началось рассмотрение нового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом"
Международные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрдМеждународные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости