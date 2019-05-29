Три банка исчерпали лимит на выдачу "теплых кредитов"

ПриватБанк выполнил программу по кредитованию ОСМД, Ощадбанк и Укргазбанк - по кредитованию частных лиц.

Три банка исчерпали лимит на выдачу
Фото: tavriya.ks.ua

В связи с высоким спросом на программу "теплых" кредитов ПриватБанк исчерпал лимит на выдачу займов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а Ощадбанк и Укргазбанк – частным домохозяйствам. Об этом сегодня сообщило Госагенство по энергоэффективности и энергосбережению.

Укргазбанк и Ощадбанк продолжают выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Укрэксимбанк – физлицам. По данным Госагентства, в нынешнем году домохозяйства уже получили 740 млн грн "теплых" кредитов из запланированных 1,1 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.


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