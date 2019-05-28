В странах ЕС вводятся в обращение новые 100 и 200 евро
Обновленные купюры снабжены дополнительными элементами защиты.
В странах Европейского Союза вводятся в обращение новые купюры 100 и 200 евро.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Европейский центробанк.
Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.
Обновленные купюры также снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые зрению знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры.
Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение. Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра 500 евро выпускаться не будет.
Напомним, в конце 2018 года старую версию 500 евро перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.
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