В центре Львова подожгли отделение Альфа-банка

Банк принадлежит россиянину Фридману.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

В центре Львова на Галицкой площади, 13 ночью 28 мая подожгли отделение Альфа-банка.

Об этом говорится на сайте мэрии.

Сообщение о пожаре поступило в 3:56 ночи, а к 4:13 огонь потушили.

Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке написал, что в отделение Альфа-банка неизвестные лица бросили какой-то предмет, от которого произошло возгорание.

Пострадавших нет.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, в конце 2018 года во Львове уже было несколько поджогов отделений Альфа-банка, а в марте неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank.

Оба финучреждения - и Альфа, и Forward - принадлежат роSSийским бизнесменам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нетКабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нет
WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажемWSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем
Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследованиеПродажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
В Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупцииВ Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупции
WeWork готовит IPO с оценкой $47 млрд. У инвесторов есть опасение: это не IT-компанияWeWork готовит IPO с оценкой $47 млрд. У инвесторов есть опасение: это не IT-компания
Блок рекламы


Похожие новости
Гендиректор "Укрпочты" предлагает продать здание Главпочтамта в центре КиеваГендиректор "Укрпочты" предлагает продать здание Главпочтамта в центре Киева
Во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward BankВо Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank
В центре Запорожья взорвали банкоматВ центре Запорожья взорвали банкомат
Полиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре КиеваПолиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре Киева
Во Львове снова напали на отделение Альфа-банкаВо Львове снова напали на отделение Альфа-банка
Во Львове ночью подожгли два отделения Альфа-банка и украли терминал ОщадбанкаВо Львове ночью подожгли два отделения Альфа-банка и украли терминал Ощадбанка
Группа аферистов за $300 тыс. "продавала" недвижимость в центре КиеваГруппа аферистов за $300 тыс. "продавала" недвижимость в центре Киева
Неизвестные подожгли и взорвали банкомат в ДнепреНеизвестные подожгли и взорвали банкомат в Днепре
Два экс-чиновника "Киевводфонда" подозреваются в присвоении 16 объектов недвижимости в центре КиеваДва экс-чиновника "Киевводфонда" подозреваются в присвоении 16 объектов недвижимости в центре Киева
В Одесской области подожгли виноградники французского виноделаВ Одесской области подожгли виноградники французского винодела
Последние новости
Подгружаем последние новости