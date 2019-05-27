Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование

По прогнозам, глобальный годовой объем продаж лекарственных средств до 2024 года вырастет с $911 млрд до $ 1,25 трлн

Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
Фото: Depositphotos/SashaKhalabuzar

Среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние три года составил 11%.

Об этом говорится в инфографическом справочнике «Фармацевтика Украины 2019», подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы «Дарница», юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

«Четвертый год подряд наблюдается рост аптечного сегмента как в физическом, так и в денежном выражении», - отмечают авторы исследования.

В 2014 году через украинские аптеки было продано 973 млн упаковок лекарств, в 2016-м – 1,115 млрд, а в 2018-м – 1,144 млрд. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $2,5, $2,0 и $2,7 млрд.

В справочнике подчеркивается, что аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине: через него продается 87% всех лекарств в денежном выражении.

На госпитальном рынке лекарственных средств в Украине среднегодовой темп роста за последние три года – 7%.

В 2014 году госпитальные закупки лекарств составили 132 млн упаковок, в 2016-м – 50 млн, а в 2018-м – 134 млн. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $400, $300 и $400 млн.

Авторы справочника отмечают, что рост продаж фармпродукции является мировым трендом. Если 10 лет назад глобальные продажи лекарственных средств росли примерно на 15% в год, то теперь показатель роста удвоился. В 2016 году мировой объём продаж фармацевтических препаратов составил $804 млрд, а в 2019 году ожидается его рост до $911 млрд.

«По прогнозам, глобальный годовой объем продаж лекарственных средств до 2024 года вырастет с нынешних $911 млрд до $ 1,25 трлн. Украина станет частью этого роста» - прокомментировал председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив.


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