Coworking Platforma анонсировала 3 новых локации. После их открытия коворкинг-сеть станет крупнейшей в стране

Сооснователь коворкинг-сети Platforma Катерина Горина рассказала AIN.UA, что к сентябрю 2019 года откроется три новых локации: две в Киеве и одна во Львове. , пишут AIN.UA

  • Львов, август. Первая локация Platforma в городе откроется в инновационном хабе «Futura» (Кульпарковская, 200-а). Коворкинг займет два этажа, где смогут разместиться 500 человек. Platforma Futura станет крупнейшим коворкингом во Львове. Доступно три варианта размещения: лаундж,open space и приватный офис (от 2 до 60 человек).
  • Киев, сентябрь. Новая локация в ТЦ «Дарынок», рядом с первым коворкингом Platforma, начнет работать Platforma Market с офисами для больших команд. Минимальный офис разместит от 15 до 40 человек, а все пространство рассчитано на 750 человек. Все офисы можно объединять друг с другом, поэтому коворкинг доступен для компании от 100 и больше человек. Цена – от $130 за человека.
  • Киев, сентябрь. Platforma запустит целое здание в 6 этажей рядом с Андреевским спуском по адресу Боричев Ток, 36в на Подоле. Локация станет самой крупной из всех существующих коворкингов бренда: она рассчитана на 900 человек. Коворкинг станет первым в сети, где можно приобрести посуточный абонемент.

После запуска новых локаций сеть Platforma станет крупнейшей на рынке, говорит Горина. Общая численность резидентов достигнет 3000, а общая площадь коворкингов превысит 15 000 кв. м. «Все локации Platforma будут предлагать кросс-выгоды резидентам: например, вы выбрали офис в Platforma на левом берегу и при этом вы получаете бесплатные часы в переговорках нашего коворкинга в центре города», – объясняют Горина.


Илья Кабачинский, AIN


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