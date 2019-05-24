Bihus.Info назвал топ-бенефициаров "зеленого тарифа"

В тройке лидеров - китайцы, Ахметов и Стурен.

?Bihus.Info назвал топ-бенефициаров "зеленого тарифа"
Фото: nerc.gov.ua

65% средств, выплаченных ГП "Энергорынок" за альтернативную энергию в 2018 году, пошли 10 бизнес-группам. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основании данных о платежах "Энергорынка".

В тройке прошлогодних лидеров - электростанции, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдинг ДТЭК Рината Ахметова, а также ветряные электростанции шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена, говорится в публикации.

По данным Министерства энергетики, в прошлом году альтернативные электростанции получили суммарно от Энергорынка 16,8 млрд грн. По подсчетам журналистов, 65% "зеленых" денег, или 11 млрд грн пошли десяти бизнес-группам, которые развивали крупнейшие проекты в "зеленой энергетике" в 2018 году.

По 3 млрд грн за год получили за "зеленую" энергию солнечные электростанции (СЭС), которые при президентстве Виктора Януковича развивали близкие к нему братья Клюевы (Андрей, Михаил и Сергей), и альтернативные энергопроекты Рината Ахметова (преимущественно за счет Ботиевской ВЭС).

В топ-10 прошлогодних бенефициаров "зеленого" тарифа также вошли ветряки украинского бизнесмена со шведскими корнями Карла Стурена (1 млрд грн); СЭС бизнесменов Андрея Гордиенко и Сергея Хрипкова (до 1 млрд каждые); ВЭС нардепа Максима Ефимова (840 млн); ГЭС и СЭС экс-помощников депутата Александра Домбровского (до 500 млн); солнечная станция в Болграде, которая, вероятно, до сих пор принадлежит Клюевым (до 500 млн); СЭС Александра Репкина (до 300 млн); гидро- и солнечные станции Юлии Левочкиной и Игоря Тынного (до 300 млн).

Напомним, в апреле 2018 года "Укрэнерго" заявила, что в Украине до 2025 года необходимо построить 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей, которые предназначены для уравновешивания дневного графика нагрузки энергосистемы. Первые 500 МВт должны появиться в системе уже с 2020 года.

Это связано с активным строительством солнечных и ветряных электростанций. По оценкам экспертов, Объединенная энергосистема Украины может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей СЭС и ВЭС без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. Такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

При этом объем уже выданных технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме по состоянию на весну 2018 года составлял 7426 МВт (ВЭС - 4200 МВт, СЭС - 3226 МВт).


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