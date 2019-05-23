Кабмин обновил набсоветы госбанков

Государство готовится к вхождению иностранных инвесторов в капитал банков.

Кабинет министров 22 мая обновил наблюдательные советы государственных банков.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В наблюдательный совет Ощадбанка вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс (независимые члены), Даниэль Билак и Дмитрий Власов (представители государства).

В наблюдательный совет Приватбанк вошли: Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шерон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн (независимые члены), Артем Шевалев, Сергей Олексиенко (представители государства).

В наблюдательный совет Укрэксимбанека вошли: Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню (независимые члены), Юрий Буца и Алла Шульга (представители государства).

Набсоветы в новом составе начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня.

"Создание независимых и компетентных наблюдательных советов является базовой составляющей внедрения корпоративного управления в банках с государственной долей, что предусмотрено Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора. Как мы уже видим на примере Укргазбанка, это очень эффективный инструмент, который позволяет в короткие сроки повысить эффективность функционирования финансовых учреждений, а также минимизирует риски политического влияния, позволяет повысить финансовую привлекательность и ускорить вхождение иностранных инвесторов в капитал", - прокомментировала решение Кабмина министр финансов Оксана Маркарова.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский задекларировал почти 10 млн гривен доходов в 2018 годуЗеленский задекларировал почти 10 млн гривен доходов в 2018 году
Гендиректор "Укрпочты" предлагает продать здание Главпочтамта в центре КиеваГендиректор "Укрпочты" предлагает продать здание Главпочтамта в центре Киева
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Станции сортировки мусора в Киеве повышают расценкиСтанции сортировки мусора в Киеве повышают расценки
Украинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMHУкраинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMH
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нетКабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нет
Кабмин ужесточил лицензионные требования к туроператорамКабмин ужесточил лицензионные требования к туроператорам
"Укртранснафта" возобновила транзит роSSийской нефти из Беларуси"Укртранснафта" возобновила транзит роSSийской нефти из Беларуси
Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватбанкаКабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка
"Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба""Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба"
ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта БанкаГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Кабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряженияКабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряжения
Кабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряженияКабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряжения
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на майКабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май
Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSиюТуркменистан возобновил поставки газа в РоSSию
Последние новости
Подгружаем последние новости