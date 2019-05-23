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Кабмин обновил набсоветы госбанков Государство готовится к вхождению иностранных инвесторов в капитал банков. Кабинет министров 22 мая обновил наблюдательные советы государственных банков. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. В наблюдательный совет Ощадбанка вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс (независимые члены), Даниэль Билак и Дмитрий Власов (представители государства). В наблюдательный совет Приватбанк вошли: Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шерон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн (независимые члены), Артем Шевалев, Сергей Олексиенко (представители государства). В наблюдательный совет Укрэксимбанека вошли: Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню (независимые члены), Юрий Буца и Алла Шульга (представители государства). Набсоветы в новом составе начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня. "Создание независимых и компетентных наблюдательных советов является базовой составляющей внедрения корпоративного управления в банках с государственной долей, что предусмотрено Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора. Как мы уже видим на примере Укргазбанка, это очень эффективный инструмент, который позволяет в короткие сроки повысить эффективность функционирования финансовых учреждений, а также минимизирует риски политического влияния, позволяет повысить финансовую привлекательность и ускорить вхождение иностранных инвесторов в капитал", - прокомментировала решение Кабмина министр финансов Оксана Маркарова.

LB.ua

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