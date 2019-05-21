Апелляционный суд подтвердил взыскание с ОПЗ $251 млн в пользу Фирташа

Долг ОПЗ перед Фирташем возник в 2013 году.

Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу Ostchem Holding Limited за поставки газа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение частичного арбитражного решения … об уплате ОПЗ в пользу компании Ostchem Holding Limited…", - говорится в определении суда от 24 апреля, полный текст которого составлен 25 апреля.

Согласно документу, обнародованному в Едином реестре судебных решений, ОПЗ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 года должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов.

ОПЗ возражал против такого определения украинского суда, отмечая, что предприятие стоит с середины 2018 года и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Помимо того ФГИ заявлял, что заключенные в 2019 году контракты ОПЗ и Ostchem являются ничтожными.

Апелляционная жалоба на это определение может быть подана в Верховный суд в течение 30 дней.

Долг ОПЗ перед Фирташем возник в 2013 году, когда Ostchem был единственным поставщиком природного газа на ОПЗ. Газ является сырьем для производства минеральных удобрений.

25 июля 2016 года Стокгольмский арбитраж подтвердил долг ОПЗ в размере 193,258 млн долларов и пеню в размере 57,977 млн долларов. В декабре Ostchem начал процедуру взыскания с ОПЗ этого долга в украинском суде.