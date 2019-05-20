В Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта
Также изъяли водку, коньяк и "накрыли" цех по производству тары типа "bag-in-box".
В Хмельницкой области полиция изъяла из обращения 10 тонн фальсифицированного спирта. Об этом сообщается пресс-центре МВД Украины.
Обыски по месту незаконного производства, хранения и сбыта проводились в течении двух дней.
Всего правоохранители изъяли 10 тонн спирта. Кроме этого, 4300 литров "водки" и "коньяка", а также линию для производства бумажной тары для этого алкоголя. В основном, вся фальсифицированная продукция расфасовывалась в тару типа «bag-in-box».
Оперативники установили канал поставки этилового спирта, который небольшими партиями незаконно завозился в Черновицкую область из соседней страны. В городе Сокиряны, на расстоянии нескольких сотен метров от украинского-молдавской границы, находилась так называемая «перевалочная» база.
В дальнейшем сырье для изготовления алкоголя поставлялась в подпольные цеха, которые находились в Хмельницкой области.
Водка в вышеуказанной таре продавалась через торговые точки на рынках Хмельницкой области и за ее пределами в небольших кафе. На таре не было никаких обозначений. По предварительным подсчетам ежемесячный доход организатора этой деятельности достигал 36 млн. гривен.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители также обнаружили подпольный цех по производству бумажной тары для этого алкоголя и каналы сбыта.
Линию по изготовлению бумажной тары для фальсификата наладил житель города Каменец-Подольск. Производственная мощность цеха позволяла ежесуточно изготовить до 4800 штук бумажной тары типа "bag-in-box".
Меры по противодействию незаконного ввоза и распространения спирта, а также фальсифицированной алкогольной продукции продолжаются.
МВД отмечает, что официальные производители алкогольной продукции не используют для фасовки тару "bag-in-box".
Напомним, в начале марта в Винницкой области полиция обнаружила у жительницы села Кременное более тонны поддельного элитного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
20.05.2019 14:41