Зеленский задекларировал почти 10 млн гривен доходов в 2018 году

В декларации появилась вилла, которую Зеленский не указал в прошлый раз.

Зеленский задекларировал почти 10 млн гривен доходов в 2018 году
Фото: Влад Мусиенко

Президент Владимир Зеленский 20 мая опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, они составили 9,71 млн. Его жена заработала еще 4,91 млн гривен.

Декларация обнародована в публичном реестре Национального агентства по противодействию коррупции.

Супруги задекларировали наличными и на депозитах более 630 тысяч долларов, более 100 тысяч евро и более 1,25 млн гривен.

В финансовых обязательствах Зеленский указал кредит на 200 тыс. гривен в ОТП Банке, кредит на 400 тыс. гривен в Приватбанке и заем на 1,8 млн фунтов в Film Heritage inc.

В собственности Зеленского остается жилой дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м в Иванковичах под Киевом, а также киевская квартира площадью 131,9 кв. м.

Также он числится совладельцем еще двух больших квартир в Киеве вместе с братьями Шефирами.

У жены Зеленского есть квартира площадью 129,8 кв. м в Ливадии в оккупированном Крыму и квартира площадью 284 кв. м в Киеве. Кроме того, супруги Зеленские арендуют квартиру площадью 91,9 кв. м в Великобритании.

Еще одна квартира в Киеве, задекларированная Зеленским, зарегистрирована на кипрскую компанию Aldorante Limited, а в Италии на San Tommaso S.R.L зарегистрирован жилой дом. В предыдущей декларации этой виллы не было.

В Грузии у супругов Зеленских есть пять гостиничных номеров. Они задекларированы как объекты незавершенного строительства и их тоже не было в предыдущей декларации.

У Зеленского есть автомобиль Range Rover 2016 года выпуска, у его жены - Mercedes Benz S500 4 MATIC 2014 года выпуска.

Шоумену принадлежат ООО "Киноквартал" (100%) и ООО "Студия Квартал-95" (99,99%). Также он числится совладельцем в ООО "Продюсерский центр Лига Смеха", ООО "Анимационная студия 95", ООО "Квартал ТВ", ООО "Студия Квартал 95", ООО "Фиш-хаус", ООО "Инвест Анима", ООО "Гауди Студио", ООО "Квартал-Концерт".

С Зеленским связаны кипрские компании Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, белизская Film Heritage inc, итальянская San Tommaso S.R.L. По сравнению с декларацией за 2017 год исчезла компания Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.


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