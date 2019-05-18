Сколько нужно, чтобы считаться богатым в США — исследование

В опросе приняли участие 1000 людей в возрасте от 21 до 73 лет. По данным исследования, чтобы считаться богатым, в среднем нужен капитал в $2,3 млн. При этом, активы среднего американского домохозяйства — более чем в 20 раз меньше, пишут AIN.UA.

Также отмечается, что требования зависят от возраста. Чем старше американец, тем больше ему нужно для статуса богача. Вот как поделились поколения:

  • поколение Z — $1,5 млн;
  • миллениалы — $1,9 млн;
  • поколение X — $2,5 млн;
  • бейби-бумеры — $2,6 млн;
  • среднее значение — $2,3 млн.
Сколько нужно, чтобы считаться богатым в США — исследование

Сколько нужно американцам для богатства. Источник: Bloomberg

Есть и обратная статистка. Чем младше американцы — тем сильнее они уверены, что вскоре разбогатеют. В течение ближайших 5 лет разбогатеть планируют 10% миллениалов, в течение 10 лет — более четверти. Вариант «не разбогатею» выбрали всего 20% миллениалов и более 60% бейби-бумеров.

Сколько нужно, чтобы считаться богатым в США — исследование

Когда американцы планируют разбогатеть. Источник: Bloomberg

Самый желанный объект инвестиций — недвижимость. Более половины респондентов рассказали, что если внезапно получат $1 млн, то потратят его на покупку жилья. Особенно выражен запрос среди миллениалов (22-37 лет). Также у этого поколения самое размытое понятие богатства. Они чаще других считают, что богатство — определенный способ жизни, а не конкретная сумма на счету.

По мнению молодых американцев, один из лучших способов поднять благосостояние — отказаться от соцсетей. Наблюдение за чужими профилями мешает им эффективно распоряжаться собственными деньгами. В результате, сегодня 59% опрошенных живут «от зарплаты до зарплаты».


Михаил Сапитон, AIN


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