Украинцы работают в каждой пятой польской фирме

Количество заробитчан оценили в 1,5 млн человек.

Украинцы работают в каждой пятой польской фирме
Фото: FORUM

Украинцы работают в каждой пятой польской фирме, свидетельствуют данные рекрутингового агентства Personnel Service.

Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время в 38-миллионной стране работают около 1,5 миллиона украинцев.

По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тысяч иностранцев, которые платят взносы в Управление социального страхования (ZUS) Польши, родом из Украины, что в 3 раза больше, чем 5 лет назад.

Ожидается, что к концу года это количество увеличится еще на 30%.

Уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне в 3,8%, согласно методологии ЕС, а экономический рост колеблется около 5% с 2017 года.

Напомним, что с начала 2018 года Польша упростила условия трудоустройства для украинцев. Теперь, чтобы поехать работать в соседнее государство не обязательно иметь рабочую визу. Достаточно пересечь границу с биометрикой, а на месте работодатель позаботится о все документы.


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