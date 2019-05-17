Станции сортировки мусора в Киеве повышают расценки

Частное предприятие физически не справляется с потоком бумаги, стекла и пластика.

Организация "Украина без мусора" сообщила о повышении расценок на сортировку мусора, который сдают жители Киева . Об этом сообщается на фейсбук-странице организации.

Во время майских праздников станции сортировки мусора получили такой поток отходов, с которыми перестали справляться физически, из-за чего на время пришлось остановить прием вторсырья. По словам организаторов, такая ситуация была прогнозированной, поскольку все больше жителей Киева узнают о существовании сортировочных станций.

В сложившейся ситуации сортировочные станции полностью отказываются от приема так называемых "шуршиков" - шуршащих упаковок для круп и макарон, так как они содержат пластики, непригодные для переработки. Такие упаковки можно сдать только на сжигание.

Стоимость пакета для сжигания теперь будет составлять 100 гривен (за большой на 120 литров) и 50 гривен (за маленький до 120 литров).

"Периодически станции все же будут закрываться. Это позволит досортировать и разгрузить мусор. Чтобы не потратить время зря, организаторы советуют регулярно проверять график работы станций", - сказано в сообщении.

Также организаторы ограничили время доставки мусора на станции: теперь сдать вторсырье можно не позже чем за полчаса до закрытия (19:30 в будни и 15:30 в выходные), после этого времени автоматически будет добавляться услуга "досортирую" стоимостью 200 грн.

Организаторы компании просят с пониманием отнестись к этим нововведениям. Такое повышение цен позволит команде проекта приобрести второй грузовик.