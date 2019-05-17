Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что Украина, скорее всего, повторно национализирует Приватбанк в случае его возвращения Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В интервью Reuters Рожкова напомнила, что после национализации Приватбанка государство влило туда 155 млрд гривен. Если банк вернут прежним владельцам, эти деньги будут изъяты из капитала и он снова станет неплатежеспособным.

"Тогда банк останется без капитала. Мы как регулятор финансового сектора примем решение в соответствии с законом. Статья 56 закона гласит, что мы должны признать такой банк неплатежеспособным", - сказала она.

Это будет означать или ликвидацию банка, или национализацию. По словам Рожковой, второй вариант более предпочтительный в связи с ролью Приватбанка для украинской экономики.

Она добавила, что вопрос Приватбанка будет ключевым во время переговоров с миссией МВФ , которая приедет в Киев 21 марта. От этого визита зависит продолжение программы сотрудничества Украины с фондом и получение второго кредитного транша на $1,3 млрд.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.