Рада не успела выполнить к приезду миссии МВФ один из "маяков"
Вместо требований Фонда депутаты выполнили требования "евробляхеров".
Верховная Рада не выполнила один из "маяков" Международного валютного фонда, не успев принять законопроект №2413а о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ("сплит").
Проект был в повестке дня на четверг, 16 мая, но депутаты до него не дошли.
На следующей неделе, 21 мая в Киев приедет миссия МВФ, от визита которой зависит получение Украиной второго транша кредита stand by.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что проведение сплита – ключевой элемент программы МВФ. Однако вместо требований МВФ Рада выполнила одно из требований "евробляхеров".
Формально в пятницу у Рады есть еще одно пленарное заседание, но депутаты в этот день, как правило, ничего не голосуют.
Законопроект №2413а был внесен еще летом 2015 года. Он предполагает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Нацбанку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финкомпании, бюро кредитных историй, тогда как НКЦБФР будут переданы - негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.
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16.05.2019 23:44