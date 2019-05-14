От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?

Cтартап на $76 млрд

По сути Uber – это платформа, которая объединяет несколько сервисов. Два наиболее доходных – одноименный сервис заказа автомобилей (Uber X, Uber Black и т.д.), а также сервис доставки еды UberEats. , пишут AIN.UA

Основной источник дохода компании – сервис заказа автомобилей Uber. Сервис доступен в 700 городах в 65 странах по всему миру. Число пользователей превысило 90 млн человек, а общее число водителей составляет 3,9 млн человек, они в 2017-ом совершили 4 млрд поездок. Общая сумма выплат за совершенные поездки составляет $78 млрд. По итогам 2018-го сервис заказа автомобилей принес компании $9,2 млрд прибыли.

Второй по объему доходов – сервис доставки еды Uber Eats. Глобально UberEats пользуется 15 млн человек, к сервису подключено 220 000 ресторанов по всему миру. Выручка сервиса от года к году растет кратно. Если по итогам всего 2017 года через UberEats заказали еды на $3 млрд, то по итогам 2018-го уже ежеквартально продавали еды более чем на $2 млрд.

Общая выручка компании в 2018-ом составила $11,2 млрд. Это на 43% больше, чем годом ранее – $7,5 млрд, общее число заказов (как автомобилей, так и доставок еды) выросло на 45% и достигло $50 млрд. Компания показывает хорошие темпы роста (так, рост с 2016-го составил целых 190%), но все еще остается убыточной. По итогам 2018-го операционный убыток составил $3 млрд. Общий убыток с 2014-го превысил $12 млрд.

Для быстрого роста Uber требовались деньги. И не мало. С момента основания в 2009 году Трэвисом Калаником, стартап привлек более $24 млрд инвестиций и займов от более чем 160 инвесторов. Одним из крупнейших инвесторов стал фонд Vision Fund от японской компании SoftBank. В 2017-ом компания инвестировала $7,7 млрд при оценке бизнеса в $48 млрд. Помимо этого, SoftBank инвестировал и в других раундах. До IPO компании принадлежало более 16% Uber. Среди других крупнейших акционеров компании – основатели Uber Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп, Alphabet, фонд Саудовской Аравии и Benchmark Capital Partners.

IPO на $120 млрд…

Благодаря ряду огромных инвестиций в миллиарды долларов оценка Uber достигла $76 млрд. Но в самой компании не скрывали, что выйти на безубыточность удастся только через пару лет. А значит, для развития нужны средства. К концу 2018-го на счетах компании оставалось более $6 млрд средств. Остальное планировалось получить после выхода на биржу.

В декабре 2018 года появилась информация, что Uber планирует провести IPO с оценкой до $120 млрд. Банки-консультанты компании оценивали ее как минимум в $100 млрд.

…не удалось

В начале мая стало известно, что оценка в $120 млрд – нереальна. 10 мая в компании назвали цену, по которой инвесторы были готовы выкупать акции Uber – от $45 за штуку. Это значило, что в ходе IPO компания привлекла порядка $8 млрд, а капитализация превысила $82 млрд. Почти на $40 млрд ниже того, чего ждали потенциальные инвесторы.

А затем все стало еще хуже.

В первый же день стоимость акций компании упала с $45 до $41,5 за штуку. Всего через 5 часов после выхода на биржу Uber потеряла в капитализации $6 млрд. На второй день потери стали еще больше: до $36 за штуку. Всего за два дня цена акций упала на 20%, а капитализация обвалилась с $82 млрд до $62 млрд.

Инвесторы потеряли много денег. Ранее Uber привлекал средства при оценке одной акции в $48,7. А при выходе на IPO новые $8 млрд были привлечены с оценкой $45 за акцию. Исходя из нынешней цены, большое число инвесторов компании остались в минусе как минимум на данный момент.

Что пошло не так?

В Axios пишут , что подобное стремительное падение для одного из самых ожидаемых в мире IPO – не нормально. А значит, среди причин не только прямые финансовые показатели, но и другие факторы: Apple , Alphabet, Microsoft , Из-за противостояния Трампа Китаем (торговая война, пошлины) падает весь рынок. На фоне снижения индексов не так бодро прошло и размещение акций Uber. Другими словами, на IPO компании негативно отобразилась геополитика. Впрочем, как и на других компаниях: в цене потеряли акции, Alphabet, Facebook , Amazon и т.д. В целом Uber выбрал худшее время для IPO: начало мая стало худшим для фондового рынка с начала 2019 года. Неудачное IPO Lyft подкосило интерес инвесторов к Uber. Стоимость акций Lyft всего за месяц просела почти в два раза. А модель работы Lyft схожа с Uber.

Uber на самом деле теряет деньги. Так много, как ни один другой в мире стартап . Операционный убыток за 2018-й составил $3 млрд, в 2017-ом он превышал $4 млрд. Журналист Axios пишет, что складывается такое ощущение, будто бы до момента выхода на IPO этого никто не замечал.

В ближайшее время Uber не станет прибыльной компанией. В самом Uber говорят, что на это уйдет как минимум три года.

У компании очень медленно растут доходы в основном подразделении – перевозке. В 2018-ом выручка от квартала к кварталу практически не менялась. Сейчас основной потенциал компании в UberEats, доходы здесь растут кратно, но не так быстро.

За несколько дней до IPO в Штатах начались протесты водителей, это создало негативный фон вокруг Uber.

Череда скандалов с автопилотом, слежка за конкурентами, проблема с работой в европейских городах. За несколько дней до проведения IPO с основателем компании вновь прошла перепалка: отстраненный от работы в прошлом году Трэвис Каланик хотел лично присутствовать при церемонии запуска торговли акциями компании, но его попросили наблюдать за всем с другой стороны зала.

Впрочем, как пишут те же журналисты Axios, не стоит делать поспешных выводов. Так, акции Facebook целых 15 месяцев торговались ниже первоначальной цены – сейчас это одна из самых дорогих компаний в мире. «Uber попал в “идеальный шторм», когда все было против компании. Но IPO – это всего лишь момент в истории любой компании”.