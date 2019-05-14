НКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежек

На этот раз, проверка коснется 14-ти облгазов.

НКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежек
Фото: depositphotos.com

Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет проверку 14-ти облгазов на предмет выполнения операторами предписаний по устранению нарушений законодательства, выданных регулятором по итогом предыдущих плановых и внеплановых проверок. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это решение было принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 14 мая.

Решение касается "Волыньгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Ривнегаз", "Суммыгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз".Все облгазы входят в "Региональную газовую компанию" (РГК) Дмитрия Фирташа.

Напомним, в марте и апреле регулятор уже проверял облгазы. Это связано с тем, что осенью 2018 года они начали отправлять потребителям газа платежки с увеличенными и доначисленными объемами потребления. 23 ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам проводить подобные доначисления пользователям, но компании решение регулятора проигнорировали.

В связи с этим январе 2019 года НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой провести внеплановые проверки 20 облгазов.

В результате этих проверок 19 марта 2019 года регулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов Фирташа. После проверки "Винницагаза", "Волыньгаза" и "Киевоблгаза" - во всех трех обнаружили нарушения лицензионных условий. Впоследствии были оштрафованы и другие облгазы РГК.

В апреле2019 года облгазы Фирташа начали судиться НКРЭКУ из-за штрафов за доначисление бытовым потребителям объемов газа. Однако они проиграли первые суды по штрафам НКРЭКУ, но продолжили доначисления за газ.


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