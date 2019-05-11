Гройсман: внешний долг Украины за 5 лет снизился с 80% до 60% относительно ВВП

На обслуживание долгов, накопленных до 2014 года, идет треть бюджета страны, говорит премьер.

Правительству за последние пять лет удалось снизить долю внешнего долга Украины относительно ВВП с 80% до 60%. Об этом в эфире «Радио НВ» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, ключевая цель долговой политики - грамотное управление долговыми обязательствами и дальнейшее снижение доли долга по отношению к ВВП .

Также от отметил, что внешние долги - «наследство» прошлых периодов, накопленные до 2014 года. И обслуживание этого «наследства» стоит трети бюджета страны.

«Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета! - отметил Владимир Гройсман. - Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка (ред. - предыдущего главу правительства) или Гройсмана, я скажу: из доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И дальше нужна прогнозируемость, стабильность. Надо минимизировать долг, чтобы он не вливал на скорость нашего развития».

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что готов возглавить правительство и после парламентских выборов при президентсве Владимира Зеленского.