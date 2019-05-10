Хозсуд Киева объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Рассмотрение этого дела назначено на 20 мая.

Хозсуд Киева объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку
Игорь Коломойский
Фото: PhtoXPress

Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владелца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и Приватбанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним, и запланировал рассмотрение этого дела на 20 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации в базе судебных решений, производство по одному из пяти дел, рассмотрение которого было назначено первым (на 10 мая), было открыто судьей Вадимом Босым 22 апреля текущего года.

"Исковые требования обоснованы наличием оснований для признания недействительным кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и… ПриватБанк, а также наличием оснований для признания недействительным договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016, заключенного между НБУ, Лицо_1 (И.Коломойский, - ред.) и ПриватБанком", - отмечаетсяв сообщении.

Рассмотрев иск, судья истребовал у ответчиков в срок до 8 мая оригиналы (для осмотра) и копии постановления правления НБУ №92/БТ от 25.02.2009 и кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и ПриватБанком, а также предложил ответчикам предоставить отзыв, все электронные и письменные доказательства, выводы экспертов и заявления свидетелей.

Начало рассмотрения других четырех подобных дел было также назначено на май, однако на более поздние даты.

Напомним, 2 мая суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и Приватбанку. Сообщалось, что подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая и 23 мая.

Ранее украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парламент Кыргызстана запретил добычу урана в странеПарламент Кыргызстана запретил добычу урана в стране
Налоговая провела обыск в интернет-магазине Bigmag. Изъяли товара на сотни тысяч гривен
ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, монополизации рынка нет, - глава АМКУДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, монополизации рынка нет, - глава АМКУ
Кабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряженияКабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряжения
НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"
Блок рекламы


Похожие новости
Фискальная служба конфисковала грузовик и 38 тонн бензина у жителя КонстантиновкиФискальная служба конфисковала грузовик и 38 тонн бензина у жителя Константиновки
Апелляционный суд Киева отказался снять арест с активов КоломойскогоАпелляционный суд Киева отказался снять арест с активов Коломойского
Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"
Коломойский подал пять новых исков по ПриватбанкуКоломойский подал пять новых исков по Приватбанку
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
НБУ: решение суда по Приватбанку затрудняет сотрудничество с МВФ, ЕБРР и Всемирным банкомНБУ: решение суда по Приватбанку затрудняет сотрудничество с МВФ, ЕБРР и Всемирным банком
Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по ПриватбанкуНацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по Приватбанку
США и ЕБРР прокомментировали решение суда по ПриватбанкуСША и ЕБРР прокомментировали решение суда по Приватбанку
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС
Последние новости
Подгружаем последние новости