ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка

Бывшему топ-менеджеру сообщили о подозрении.

ГПУ возобновила дело о выводе $50 млн из Дельта Банка
Фото: finbalance.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Отмечается, что в ноябре 2012 года один из руководителей от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил Дельта Банку сообщение о списании средств с этого депозитного счета из-за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов относительно Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в Дельта Банке нет, и в его системах учета не отражено.

Бывшему топ-менеджеру, который непосредственно подписывал договор хранения и залога, сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК У(растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), за что предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

"ФГВФЛ на запрос Генеральной прокуратуры провел аналитическое исследование и предоставил выводы. Однако, несмотря на все полученные доказательства, 13 декабря 2018 года представитель Генеральной прокуратуры Украины закрыл уголовное производство", - отмечается в сообщении.

ФГВФЛ и Дельта Банк подали жалобы в Генпрокуратуру и следственному судье Печерского райсуда Киева. После ее рассмотрения прокурор ГПУ сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается.

Напомним, ранее ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.


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