Заявления Intel о будущих планах обрушили курс акций компании

Встреча с инвесторами, которую Intel провела прошедшей ночью и где компания сообщила о своих планах по выпуску 10-нм процессоров и внедрению 7-нм производственной технологии, похоже, не впечатлила фондовый рынок. Сразу после мероприятия акции компании упали примерно на 9 %. Отчасти это стало реакцией на слова руководителя Intel Боба Свона (Bob Swan) о том, что в течение трёх последующих лет рост прибыли будет оставаться умеренным, и что Intel , бывшей в прошлом лидером полупроводникового рынка, теперь, вероятно, придётся догонять крупных конкурентов в технологическом плане.

Компания уже понизила свои прогнозы по прибыли и выручке на этот год. Теперь же из уст первого лица компании прозвучали весьма мрачные слова: «Я просто хочу отметить произошедшее. Мы подвели вас. Мы подвели себя». Роберт Свон напомнил, что в течение трёх последних лет Intel систематически увеличивала выручку и прибыль выше прогнозируемых значений. Однако это, по его словам, совершенно не оправдывает просчёты руководства в его неспособности разглядеть признаки замедления роста ключевого для компании рынка ПК. Поэтому теперь компании придется серьёзно сфокусироваться на изменении себя и смене приоритетов.

Впрочем, мероприятие было посвящено не столько констатации сложившейся ситуации, сколько планам на будущее. Инвесторы получили явное представление о намеченной смене парадигмы и о том, что Intel , которая ранее убедительно доминировала на рынке чипов для персональных компьютеров, имея на нём более чем 90-процентную долю, теряет свой ореол исключительности, поскольку расширяет спектр своих интересов.

В связи с тем, что продажи ПК стагнируют, компания будет активнее расширять деятельность по производству процессоров для центров обработки данных, памяти, сетевых решений и чипов для Интернета вещей. Однако это приведёт к тому, что через несколько лет Intel станет более мелким игроком на более крупном рынке. Как заявил Боб Свон, доля Intel к 2023 году на её новом целевом рынке составит всего 28 %, а продажи будут находится в пределах $85 млрд на рынке, объём которого оценивается в $300 млрд.

Доля выручки компании от традиционных направлений, связанных с ПК, при этом снизится с текущих 50 % до 30 %.

Как было заявлено с трибуны, Intel нуждается и в изменении своей культуры. Делать хорошие продукты и ждать, когда за ними придут клиенты, больше недостаточно, считает Роберт Свон. По его словам, теперь компания должна будет думать о себе лишь как об одном из игроков и стараться ориентировать свои продукты под нужды клиентов.

Вся эта перестройка приведёт ещё и к тому, что доходы и прибыль на акцию будут расти в течение следующих трёх лет на однозначные процентные показатели. И это — не так плохо, поскольку рынок ПК расти не будет, и тому же в ближайшее время Intel придётся нести дополнительные траты, связанные с внедрением 10-нм и 7-нм технологий, а также в связи с её отказом от бизнеса 5G-модемов. То есть всё увеличение прибыли будет обеспечиваться лишь за счёт двузначного процентного роста компании в сегменте решений для центров обработки данных.

Тем не менее, аналитиками это было воспринято в том смысле, что прибыль Intel в ближайшие годы будет расти медленнее, чем у других крупных чипмейкеров. Например, такой прогноз выдал Киннгай Чан (Kinngai Chan) из Summit Insights Group, подчеркнув, что Intel спрогнозировала лишь симметричный рост прибыли и доходов, в то время как у других компаний в отрасли прибыль растёт быстрее доходов.



