Налоговая провела обыск в интернет-магазине Bigmag. Изъяли товара на сотни тысяч гривен

2 мая сотрудники ГФС провели обыск в киевском магазине техники Bigmag. Во время обыска они изъяли весь имеющийся товар. Об этом редакции AIN.UA сообщил основатель Bigmag Александр Комашко.

Магазин Bigmag работает на украинском рынке уже несколько лет, специализируется на продаже техники Apple. По словам представителей магазина, обыск проводился в его офлайн-представительстве на Крещатике, и длился до позднего вечера.

Причина обыска

Согласно решению суда, которое санкционировало эти действия, обыск проводили в связи с расследованием деятельности некоего физлица-предпринимателя. Налоговая подозревает его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, в том, что он подавал недостоверные данные в отчетности за 2017-2018 годы. По словам Комашко, следователи искали на территории его компании склад этого ФОП. «Магазин с ним никак не связан, такой человек никогда с нами не работал и я лично его не знаю», ? сказал предприниматель.

Во время обыска сотрудники ГФС изъяли товар магазина: технику Apple и других брендов. Из-за обыска магазин закрылся, но с тех пор уже возобновил работу. По словам основателя компании, это стало возможным благодаря работе с поставщиками. Точную цифру стоимости изъятой техники в компании не называют, однако говорят, что она стоила от нескольких сотен тысяч до миллиона гривен. Фрагменты обыска предприниматель записал на смартфон и выложил в Facebook.

По словам Комашко, обыск проводился с нарушениями, к примеру, на место событий не пускали юристов компании, не записали серийные номера изъятой техники: из-за этого нельзя будет сверить товар при возврате, и т.д. Основатель компании говорит, что предоставлял документы, подтверждающие легальность товара, но гаджеты забрали все равно.

Как будут действовать дальше

Сейчас в компании готовят иск по действиям сотрудников ГФС, хотя основатель пока не сообщает детали о том, что именно юристы будут обжаловать. На вопрос о том, мог ли быть обыск связан с операцией «Мережа», в рамках которой налоговая проверяла и обыскивала несколько крупным интернет-магазинам в последнее время, основатель ответил отрицательно. «Наша компания в этом уголовном производстве никак не фигурирует», - заявил он.


Ольга Карпенко, AIN


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