Апелляционный суд Киева отказался снять арест с активов Коломойского

Суд сохранил арест активов как обеспечение долгов Приватбанка по рефинансированию.

Апелляционный суд Киева отказался снять арест с активов Коломойского
Игорь Коломойский
Фото: стопкадр из видео

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.

Отмечается, что суд сохранил арест активов, которые были переданы "приватовцами" в ипотеку/залог для Нацбанка как обеспечение долгов Приватбанка по рефинансированию.

Под арест попали почти 1,3 тыс единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал "Бориваж", завод "Биола", офисное здание в Киеве, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing 767-300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.

В суде НБУ настаивал, что февральский арест активов должен быть отменен, учитывая, что Печерский райсуд Киева в 2017 году уже арестовывал это же имущество.

Кроме этого, отмечается, что повторный арест активов Коломойского "делает невозможным осуществление удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания".

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Напомним, в декабря 2016 года правительство Украины по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации банка. Приватбанк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию было потрачено более 155 млрд гривен.

18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров, признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. 19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского - суд отменил решение НБУ об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в его капитал.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени за задолженностьВступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени за задолженность
Депутат Домбровский объяснил, как солнечные батареи на земле используют для злоупотребленийДепутат Домбровский объяснил, как солнечные батареи на земле используют для злоупотреблений
Парламент Кыргызстана запретил добычу урана в странеПарламент Кыргызстана запретил добычу урана в стране
ГФС изъяла товара на 5 млн гривен в сети ювелирных магазинов в Запорожской областиГФС изъяла товара на 5 млн гривен в сети ювелирных магазинов в Запорожской области
РоSSия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"РоSSия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Блок рекламы


Похожие новости
Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"
Deloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениямиDeloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениями
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
Суд арестовал "вертолетную площадку" ЯнуковичаСуд арестовал "вертолетную площадку" Януковича
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Апелляционный суд отложил рассмотрение дела о национализации Приватбанка до 22 апреляАпелляционный суд отложил рассмотрение дела о национализации Приватбанка до 22 апреля
Суд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса ГонаСуд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса Гона
Миллионный капитал компании Онищенко вывели из-под ареста, записав на новосозданную фирмуМиллионный капитал компании Онищенко вывели из-под ареста, записав на новосозданную фирму
Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственностьСуд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность
НАБУ раскрыло хищение 15 га в Гатном возле Киева, среди подозреваемых - бывший президент Академии аграрных наукНАБУ раскрыло хищение 15 га в Гатном возле Киева, среди подозреваемых - бывший президент Академии аграрных наук
Последние новости
Подгружаем последние новости