В Киеве построят центр защиты животных стоимостью 157 млн грн
Планируется строительство ветклиники, отеля для животных и приюта.
Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства центра защиты животных в Дарницком районе на улице Автопарковой. Об этом сообщается в пресс-центре КГГА, а так же в соответствующем распоряжении №732.
Общая стоимость проекта составит 157,6 млн грн. Построить центр предполагают за 3 года и 3 месяца, планируется 4 пусковых комплекса.
В течение первых 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, 3-этажный карантинный блок на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную.
В течение следующих 8 месяцев планируется обустройство отеля вместимостью 38 собак и 22 кошек. Третья очередь – строительство приюта для 120 кошек, в четвертую - вольеры для содержания 547 собак.
В центре будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.
Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.
Напомним, домашний приют для кошек в Киевской области срочно нуждается в помощи. Героиня статьи «Котоматерь» Ольга обратилась в LB.ua с просьбой помочь ей в содержании приюта для кошек и собак. Женщина уже не один год пытается в одиночку содержать приют, где обитает более 200 кошек, а в 2019 году стало уже более 40 собак.
Задолженность Ольги за корм выросла до 48 тысяч. Из денег, которые прислали после предыдущего обращения, женщина частично долг погасила, но он слишком огромный и все все время растет, так как корма требует много.
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