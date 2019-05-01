Квартальный отчёт AMD: жизнь после криптовалютной лихорадки

Нельзя сказать, что пресловутый «криптовалютный фактор» совершенно выпал из поля зрения тех, кто взялся разбирать сегодня свежий квартальный отчёт AMD, но его влияние во многих случаях оказалось выражено сильнее, чем ожидалось. С другой стороны, первый квартал этого года в статистике приходится сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а тогда спрос на видеокарты зашкаливал именно со стороны тех, кто использовал их для добычи криптовалют. В официальных комментариях руководству AMD пришлось ссылаться на данные обстоятельства даже при формировании прогноза на второй квартал текущего года.

Итак, AMD по итогам первого квартала удалось выручить $1,27 млрд, что превышает ожидания аналитиков. Курс акций компании в первые часы после оглашения статистики вырос на пять процентов. По сравнению с первым кварталом предыдущего года выручка сократилась на 23 %, и компания склонна винить в этом сокращение на 34 % выручки на направлении клиентских продуктов и графики, до $823 млн. В последовательном сравнении, на 10 % снизилась выручка от реализации центральных процессоров. А вот выручка от реализации процессоров Ryzen, EPYC и графических процессоров для серверного применения выросла в годовом сравнении в два с лишним раза.

Рассмотрим основные тренды, которые были выражены в деятельности подразделения AMD, отвечающего за выпуск клиентских продуктов и графики:

Выручка сократилась на 26 % в годовом сравнении преимущественно из-за графических процессоров

Выручка сократилась на 16 % в последовательном сравнении из-за влияния центральных процессоров

Средняя цена реализации клиентских процессоров выросла преимущественно за счёт роста продаж процессоров семейства Ryzen

В последовательном сравнении негативное влияние на среднюю цену реализации процессоров оказало снижение средней цены реализации мобильных моделей

Средняя цена реализации графических процессоров увеличилась в годовом сравнении из-за повышения объёмов реализации графических процессоров для центров обработки данных

В последовательном сравнении средняя цена GPU выросла из-за увеличения доли более дорогих продуктов в структуре продаж

Компании AMD удалось обеспечить норму прибыли на уровне 41 % по методике Non-GAAP, что соответствует уровню предыдущего квартала. В годовом сравнении норма прибыли выросла на пять процентных пунктов. Подобной динамике способствовал рост популярности процессоров Ryzen и EPYC, а также графических процессоров для серверного применения.

Операционный доход AMD составил $38 млн, чистый доход достиг $16 млн по методике GAAP. Особо не разбежишься, но надо признать, что и убытки компанию формально не преследуют. Подразделение Computing and Graphics операционный доход сократило на $122 млн в годовом сравнении, и на $99 млн в последовательном.

Подразделение EESC, которое поставляет продукцию в корпоративном сегменте, решения для встраиваемой техники и «полузаказные» изделия, получило $441 млн выручки в первом квартале. Это на 17 % меньше, чем годом ранее, но на 2 % больше, чем в предыдущем квартале. На снижении выручки сказывается цикличность продаж игровых консолей, в которых используются компоненты AMD. Впрочем, компания вынесла отдельной строкой упоминание о том, что в консоли Sony следующего поколения будет использоваться решение, сочетающее вычислительные ядра Zen 2 с графической архитектурой Navi. Выручка от реализации серверных процессоров выросла существенно по сравнению с прошлым годом, в натуральном выражении объёмы продаж процессоров EPYC выросли и в поквартальном сравнении.

Квартал AMD завершила с $1,2 млрд денежных средств, расходы на исследования и разработки остались на прежнем уровне, а вот затраты на маркетинг и рекламу заметно возросли. Во втором квартале текущего года AMD рассчитывает выручить $1,52 млрд, что на 19 % больше результатов первого квартала, но на 13 % меньше выручки аналогичного периода прошлого года. Если в поквартальном сравнении выручка должна расти по всем направлениям, то отрицательную динамику на фоне прошлого года AMD объясняет меньшей выручкой от реализации графических процессоров, «полузаказных продуктов», а также ничтожной долей «криптовалютной выручки».



