РоSSия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"

Президентом роSSийской "Транснефти" Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путином заявил, что за грязную нефть в нефтепроводе "Дружба" несет ответственность частное предприятие "Самаратранснефть-терминал" в Самарской области.

"Недавно произошёл серьёзный инцидент, связанный со значительным, кратным превышением хлорорганики в нефти, которая транспортируется по нефтепроводу «Дружба» в направлении Белоруссии, дальше в Польшу , Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчёте найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области", - цитирует Токарева пресс-служба Кремля.

Это предприятие, по словам топ-менеджера "Транснефти", является "своеобразным коллектором", собирая нефть малых производителей в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области и затем передает ее в систему магистральных нефтепроводов.

"В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлён слив нефти, которая не прошла товарную подготовку. Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области", - заявил Токарев.

Напомним, первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что в ней в 10–25 раз были превышены допустимые показатели доли органических хлоридов.

25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" в связи с отказом приема некачественной роSSийской нефти на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия)/