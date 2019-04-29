SIPRI: Украина входит в топ-40 стран по расходам на оборону

По сравнению с 2017 годам финансирование выросло на 21%.

Украина заняла 39 место в списке стран, лидирующих по расходам на оборону.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 года.

"Военные расходы Украины в 2018 году составили 4,8 миллиарда долларов. Это на 21% больше по сравнению с 2017 годом и на 53% по сравнению с 2013 годом, перед тем как в Украине разразился крупный вооруженный конфликт", - сказано в отчете.

Мировым лидером по военным расходам является США , далее следуют Китай , Саудовская Аравия, Индия и Франция. Доля Штатов в глобальных тратах на оборону составила 36%, или 649 млрд долларов. Для сравнения: доля Китая - 14% (250 млрд долларов), других стран из первой пятерки - 3,5-3,7%, Украины - 0,3%.

Напомним, финансирование сектора обороны и безопасности в 2019 году достигнет 200 млрд гривен и дальше будет только увеличиваться.

Президент Петр Порошенко 25 апреля подписал указ, обязывающий Министерство финансов предусмотреть в бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта с учетом прогнозного индекса инфляции.