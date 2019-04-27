Экс-главу правления банка в Киеве подозревают в растрате 32 млн гривен

Банк отнесли к категории неплатежеспособных.

Экс-главу правления банка в Киеве подозревают в растрате 32 млн гривен
Фото: .npu.gov.ua

Экс-главу правления одного из банков Киева подозревают в растрате 32 млн гривен. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Председателем правления, вопреки установленным требованиям относительно порядка выдачи кредитных средств и без соответствующего положения кредитного комитета банковского учреждения, был заключен договор с обществом об открытии возобновляемой отзывной кредитной линии", - говорится в сообщении.

Заключение договора позволило клиенту в течение действия документа неоднократно получать и погашать сумму кредита в пределах установленного лимита, более 1,2 млн долларов.

"Получив кредитные средства, должностные лица общества вывели их за пределы Украины. Средства были перечислены на счет компании-нерезидента за фиктивный договор поставки товара. Однако договор был заключен только для имитирования ведения хозяйственной деятельности обществом", - сообщает полиция.

"Преступные действия председателя правления стали одним из оснований отнесения банка к категории неплатежеспособных. В результате исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов принято решение о введении в учреждении временной администрации", - отмечается в сообщении.

На данный момент экс-председателю правления банка сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос о мере пресечения.

Уточняется, что с целью возмещения причиненных государству убытков в суд будет передано ходатайство об аресте имущества подозреваемого.

Напомним, на ликвидации сейчас находится 88 банков.


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