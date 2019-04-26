Минздрав подписал новые договоры с Crown Agents и ПРООН на закупку лекарств

Международные организации поставят в Украину онкопрепараты.

Минздрав подписал новые договоры с Crown Agents и ПРООН на закупку лекарств
Фото: 2day.kh.ua

Министерство здравоохранения подписало новые договоры с международными организациями Crown Agents и ПРООН на закупку лекарств и медицинских изделий за счет средств госбюджета 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В ближайшее время международные организации смогут объявить тендеры на закупку лекарств от взрослой онкологии и части орфанных заболеваний.

Минздрав уже пятый год подряд осуществляет закупки лекарств через международные организации. За это время, по его данным, удалось сэкономить до 40% бюджетных средств.

Обновленные условия договоров с организациями позволят контролировать сроки тендерных процедур и графики поставок, которые будут учитывать приоритетные потребности Украины в медикаментах и имеющихся остатков лекарств.

Со своей стороны международные организации будут предоставлять планы закупок по каждому отдельному препарату или медизделию. Благодаря этому Минздрав сможет планировать ожидаемую дату поставки, а также контролировать весь процесс закупок.

Минздрав сможет на практике наблюдать за процедурами тендеров международных организаций.

Также вводится постоянный мониторинг цен каждой закупки медикаментов по сравнению с ценами аналогичных позиций внутреннем рынке на ProZorro и со стоимостью закупки прошлого года.

Всего в этом году закупки лекарств и медпрепаратов будут осуществляться по 40 направлениям, общей стоимостью около 6,575 млрд гривен.

Отмечается, что впервые за последние годы в 2019 году Минздрав планирует обеспечить направление онкологии на 100%. Это стало возможным благодаря сэкономленным государственным средствам и эффективным международным закупкам: дополнительно закупили лекарств на сумму 900 млн гривен.

Напомним, 25 апреля 2019 года на Prozorro заработал государственный интернет-магазин в тестовом режиме. Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon. У заказчика будет возможность просмотреть ценовые предложения и выбрать нужный товар.

Отмечено, что электронные каталоги будут распространяться только на закупки до 200 000 гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%
"Энергорынок" и "Укрэнерго" готовятся к старту нового рынка электроэнергии 1 июля"Энергорынок" и "Укрэнерго" готовятся к старту нового рынка электроэнергии 1 июля
Польша остановила транзит роSSийской нефти по "Дружбе"Польша остановила транзит роSSийской нефти по "Дружбе"
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав закупит дополнительные вакцины за счет сэкономленных госсредствМинздрав закупит дополнительные вакцины за счет сэкономленных госсредств
С 1 июля правительство расширит регулирование цен на основные лекарстваС 1 июля правительство расширит регулирование цен на основные лекарства
"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС
Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РоSSии по транзитуУкраина пожаловалась в ВТО на новые санкции РоSSии по транзиту
Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговлеУкраина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле
Минздрав уточнил, при каких условиях будет возможно возвращения лекарствМинздрав уточнил, при каких условиях будет возможно возвращения лекарств
С 1 января лекарства можно будет возвращать в аптекиС 1 января лекарства можно будет возвращать в аптеки
Президент Венгрии подписал закон, разрешающий 400 часов сверхурочный работыПрезидент Венгрии подписал закон, разрешающий 400 часов сверхурочный работы
МВФ определил новые "маяки" для УкраиныМВФ определил новые "маяки" для Украины
НКРЭКУ начал устанавливать новые тарифы на тепло и горячую водуНКРЭКУ начал устанавливать новые тарифы на тепло и горячую воду
Последние новости
Подгружаем последние новости